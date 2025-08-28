Colunistas Transição Energética

Por Leandro Mazzini | 28 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A agenda de transição energética tem ganhado força no Brasil. O setor pode atrair R$ 1 trilhão de investimentos para o País nas próximas décadas, segundo levantamento realizado pela PwC e pela Abrace. A Região Nordeste se destaca no tema por ser o principal polo de energias renováveis. A informação foi divulgada na 2ª edição do seminário “A Socioeconomia do Clima”, promovido na última terça-feira (26) pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) no Rio de Janeiro. O evento, que reuniu 17 jornalistas da rede e-mundi e especialistas, levantou assuntos centrais da agenda climática brasileira em preparação para a COP30. “O Brasil tem uma matriz predominantemente renovável, um custo energético competitivo e um enorme potencial de expansão em energias limpas”, afirmou Victoria Santos, gerente de Transição Energética do iCS.

Moro x Ratinho Jr

O senador Sergio Moro (União-PR) deve assumir o comando da federação União-PP no Paraná, atual posto de Felipe Francischini (União). O senador lidera isolado as pesquisas para o Governo do Estado. Caso assuma, poderá enfraquecer muito os planos de Ratinho Júnior (PSD-PR) para presidência ou Senado em 2026 – e ele contava com o apoio da federação para lançar seu vice à sucessão. Moro caiu nas graças do presidente do União, Antônio Rueda.

Violência importada

A PM está tendo mais trabalho em Roraima (Boa Vista e Pacaraima), por causa da guerra de gangues venezuelanas. Os faccionados que atravessaram para o Brasil (por trilhas e com entrada ilegal) estão se matando nas cidades brasileiras (foram três em uma semana) por dívidas e outros assuntos da guerra lá em Caracas. A concentração dos crimes ocorre principalmente na região da rodoviária, na capital do Estado.

Mercado promissor

A produção de motocicletas cresceu 15,3% no 1º semestre de 2025, apontam dados da Abraciclo. Foram mais de um milhão de unidades emplacadas no período. A expectativa é que sejam vendidas dois milhões de motos no País este ano, alta de 7,7%. Lideram o ranking de vendas: Honda (1º), Yamaha(2º) e a Shineray do Brasil (3º). A Shineray emplacou 70.538 motos, crescimento de 86,6% comparado ao ano anterior.

Crise bolsonarista

Juristas, parlamentares e lideranças evangélicas irão se reunir, dia 19/9 em SP, para o Congresso Nacional “Política Profética para um Brasil em Crise”. Parlamentares da direita são aguardados, inclusive o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro previsto para o mesmo mês, o evento pode virar palco para a defesa de Bolsonaro ou ataques ao STF.

Relações diplomáticas

O Brasil está sem alguns embaixadores no País, é o caso dos EUA, Ucrânia e Israel. A decisão desses países de não indicar um nome envia uma clara mensagem ao Governo do presidente Lula da Silva: a insatisfação com os rumos da política brasileira. A ausência de um embaixador pode indicar uma possível crise diplomática.

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

