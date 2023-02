Bruno Laux Reeleição na presidência do Senado

Por Bruno Laux | 2 de fevereiro de 2023

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito nesta quarta-feira para a presidência do Senado e do Congresso Nacional. (Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito nesta quarta-feira para a presidência do Senado e do Congresso Nacional. Por um placar de 49 a 32 votos, ele venceu a disputa da cadeira contra o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Ligação

Logo após a confirmação do resultado do pleito que reelegeu Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, ele recebeu uma ligação do presidente Lula. A conversa foi intermediada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que contatou Pacheco e posteriormente passou o celular ao presidente da República.

Câmara dos Deputados

Ocorreu também reeleição na Câmara dos Deputados, com a vitória do deputado Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Casa. O resultado, o qual já era esperado, foi conquistado a partir de 464 votos favoráveis a ele no pleito.

Sem subordinação

Momentos antes da realização da eleição na Câmara dos Deputados, Arthur Lira afirmou que se eleito, não iria se subordinar ao Poder Executivo. No entanto, ele destacou que pretende estabelecer um pacto com o poder em questão, buscando melhorar e avançar com as políticas públicas.

Reforma tributária

A realização de uma reforma tributária no Brasil deve ser prioridade dos parlamentares durante o primeiro ano do mandato na Câmara dos Deputados, iniciado nesta quarta-feira. Líderes de partidos na Casa apontaram o assunto como pauta principal, a qual deve ser discutida já no primeiro semestre.

Democracia em foco

O Supremo Tribunal Federal iniciou o ano Judiciário nesta quarta-feira, durante sessão solene que marcou a reabertura das portas do seu plenário após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A presidente da Casa, Rosa Weber, destacou em discurso a defesa pela democracia, e reafirmou que os envolvidos nos atos golpistas serão “responsabilizados com o rigor da lei”.

Oposição ao governo

Durante a cerimônia de posse na Câmara, deputados federais do PL utilizaram adesivos colados em seus ternos com mensagens de oposição ao governo Lula. Frases como “fora Lula” e “fora ladrão” estavam expostas no material.

Visto de turista

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a solicitação dele de visto de turista nos Estados Unidos, pode levar de dois a quatro meses para receber uma resposta. Caso aprovado, o documento permite ao ex-presidente permanecer em território estadunidense por até seis meses.

Visto de turista II

Apesar do visto de chefe de estado, o qual ele utilizava até então, ter expirado no último dia 30, Jair Bolsonaro ainda pode permanecer legalmente nos EUA. Ele solicitou o visto de turista antes do fim do prazo de encerramento do documento em questão, o que permite sua estadia no país durante o período de análise do pedido.

Viajando

O governador Eduardo Leite viajou nesta quarta-feira para São Paulo, para participar da Latin America Investment Conference. Em palestra realizada no evento, Leite apresentou os investimentos e avanços em indicadores econômicos e sociais no RS, obtidos a partir das reformas realizadas por ele nos últimos anos no governo estadual.

Retomada

A retomada das obras paralisadas no Ministério da Educação foi tema da reunião do ministro da pasta, Camilo Santana, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a presidente do FDNE, Fernanda Pacobahyba. Um trabalho em conjunto deve ser realizado entre eles, buscando dar continuidade na execução das demandas.

Segurança feminina

Teve início na sede da Secretaria da Segurança Pública do RS, o treinamento de equipes da Polícia Civil e Brigada Militar que irão atuar no Projeto Monitoramento do Agressor. A ação irá disponibilizar 2 mil tornozeleiras eletrônicas destinadas à agressores que apresentam risco para a mulher enquanto cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Estudos de Recuperação

As Coordenadorias Regionais de Educação do RS seguem com os encontros para sensibilização de professores e diretores em relação aos Estudos de Recuperação. A medida promovida pela Secretaria Estadual de Educação, busca diminuir os impactos da pandemia no aprendizado, dando uma oportunidade extra aos alunos que reprovaram no último ano letivo.

Vacina

Nesta quarta-feira a Secretaria Estadual da Saúde distribuiu 35 mil doses de vacinas contra a covid-19 para crianças de cinco a 11 anos. Atualmente, cerca de 148 mil crianças desta faixa etária estão com a segunda dose em atraso.

Assembleia

A abertura do ano legislativo na Assembleia do RS nesta quarta-feira foi marcada pelo protocolo dos primeiros projetos de lei de 2023. Houve também a posse dos deputados estaduais suplentes que assumem o cargo dos parlamentares da Casa que foram designados para o secretariado do governo estadual.

De volta ao trabalho

Após retornar do período de férias nesta quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo retomou a execução de agendas do Executivo municipal. Ele participou de reuniões relacionadas a demandas da saúde, Carnaval e Festa de Navegantes na capital.

Temas em comum

Ao anunciar nas redes sociais o seu retorno do recesso, o prefeito de Porto Alegre afirmou que deve solicitar uma audiência com o governador Eduardo Leite, de modo a tratar de assuntos compartilhados com o governo estadual. Temas como Segurança Pública, Saúde, Cais Mauá e Ponte do Guaíba devem estar entre as pautas de discussão.

Empréstimo

A prefeitura de Porto Alegre deve oficializar ainda este ano o financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de US$ 150 milhões. Autorizada em novembro pela Câmara Municipal, o empréstimo com contrapartida de US$ 37,5 milhões da prefeitura, tem por objetivo “ampliar e qualificar investimentos sociais, reduzir a pobreza e oferecer serviços públicos de excelência”.

Fasc POA

O ex-deputado estadual Tiago Simon assumiu, nesta quarta-feira, a presidência da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. Ao tomar posse do cargo, ele destacou a importância da função no amparo e execução de políticas públicas que retirem pessoas da zona de vulnerabilidade.

