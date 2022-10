“Momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. Acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário”, afirmou Zema.

Ele disse ter herdado uma “tragédia” do governo de Fernando Pimentel (PT) em Minas Gerais e que esse foi um dos motivos que o levou a declarar apoio ao candidato do PL ao Palácio do Planalto.