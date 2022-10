Tecnologia O que mudou no entretenimento

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Jogar videogame é uma das atividades de entretenimento mais populares nos dias correntes Foto: Freepik Jogar videogame é uma das atividades de entretenimento mais populares. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O entretenimento está tão presente que faz parte do dia a dia de quase todo o mundo. Por causa disso, tem sido uma das principais áreas, ao longo das últimas décadas, com as evoluções mais revolucionárias e constantes.

Gaming e esportes eletrônicos

Jogar videogame é uma das atividades de entretenimento mais populares nos dias correntes. Estima-se que um em cada três indivíduos no mundo esteja jogando jogos em um dispositivo eletrônico seja ele qual for.

No entanto, nas últimas décadas o gaming tem conferido cada vez mais um lado competitivo, ao ponto de estabelecer a sua própria modalidade conhecida como eSports ou esportes eletrônicos e até possuir seus próprios torneios.

Estes torneios facilmente atingem milhares, senão milhões de espectadores. Por isso mesmo, as casas de apostas viram isto como uma oportunidade e começaram a disponibilizar apostas em esportes eletrônicos.

Além disso, os esportes eletrônicos têm também ganho aderência nos jogos para dispositivos móveis. Jogos como o PUBG Mobile e Free Fire têm os seus próprios torneios com prêmios a ultrapassar milhões de dólares.

Pode-se concluir que o gaming em geral tem mudado o seu propósito inicial de passatempo para um esporte que incentiva a competição entre equipes e jogadores.

Cinema e películas

Antes de surgir o cinema, as películas eram projetadas em espaços aleatórios desde que fossem escurecidos e se pudesse montar uma tela. Devido ao aumento da popularidade, começou a existir a necessidade da criação de espaços totalmente dedicados à projeção de películas, foi nessa altura que o cinema surgiu.

No entanto, nos dias atuais a maioria das pessoas já não vai ao cinema e prefere a conveniência de ver películas no seu televisor via satélite ou por assinatura de serviços streaming.

Apesar de ainda muitos filmes estrearem em salas de cinema, os serviços de streaming de filmes em computadores, tablets e celulares está se tornando mais comum, pois é mais apelativo para o público moderno e estilos de vida atuais.

Além disso, muitos filmes atuais têm aproveitado de certos avanços tecnológicos como a tela verde para criar cenários imaginados através de imagens geradas por computador (CGI).

Tanto a produção como a qualidade de visualização têm recebido uma tremenda melhoria graças à tecnologia. No entanto, estes melhoramentos são ainda a ponta do iceberg, pois a tecnologia futura promete trazer muito mais aos fãs de películas.

Música e streaming

Houve um mundo de transformação desde que o fonógrafo foi inventado. As lojas de música passaram a ser procuradas pelos discos de vinil e mais tarde pelos discos compactos.

No entanto, com a transformação da tecnologia da música deu-se um salto enorme para a era digital dos ficheiros MP3, rádio via internet até aos serviços de streaming de música.

Além das convenientes formas de ouvir, partilhar e descarregar música que a era digital proporcionou, novas formas de produzir músicas começaram e continuam a surgir.

O surgimento de novos sintetizadores e programas de manipulação de áudio tornou possível a criação de sons que nunca foram escutados antes e que impactaram bastante a forma como as pessoas atualmente compõem músicas.

Estas alterações por muito insignificantes que pareçam elas alteraram completamente o processo inteiro de como a música é criada e como deve ser escutada ou partilhada.

Da leitura para o áudio

Apesar de ainda existir o gosto por ler um livro físico, cada vez mais os livros digitais e os audiolivros ganham popularidade. Parece mentira, mas foi há cerca de 20 anos que foi lançado pela Amazon o primeiro reprodutor de áudio portátil projetado especificamente para ouvir audiolivros.

Inicialmente, os audiolivros surgiram no formato de discos vinil para satisfazer as necessidades de leitura de pessoas com deficiência visual, contudo, hoje é adotado popularmente por todo o tipo de pessoa.

A oferta também não falta, hoje em dia os leitores podem ouvir centenas de horas em seus smartphones e escolher entre mais de 35.000 livros publicados a cada ano em dezenas de aplicativos e dispositivos.

Enquanto a indústria editorial está vendo um declínio geral nas vendas físicas, as vendas de audiolivros estão crescendo cada vez mais. Este aumento de vendas traz naturalmente um interesse maior pelo mercado de audiolivros.

A verdade é que esta transição digital dos livros está poupando imensos recursos como o papel e tinta. Além disso permite que o leitor carregue consigo mais livros num só dispositivo.

