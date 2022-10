Política Eleições 2022: apuração dos votos é 100% concluída mais de 40 horas após o horário previsto para o fim da votação

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Amazonas foi o último Estado a concluir a apuração dos votos Foto: José Cruz/Agência Brasil O Amazonas foi o último Estado a concluir a apuração dos votos. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A apuração de 100% dos votos do primeiro turno das eleições deste ano foi concluída na manhã desta terça-feira (04), mais de 40 horas após o horário previsto para o término da votação.

Houve seções em que eleitores seguiram na fila para votar até a noite de domingo (02), ainda que a previsão de fechamento das urnas fosse às 17h. O Amazonas foi o último Estado a concluir a apuração dos votos.

O resultado da disputa presidencial já estava definido matematicamente na noite de domingo. Com a conclusão da apuração de todas as seções nesta terça, Lula (PT) obteve 57.259.504 votos (48,43% dos votos válidos), e Jair Bolsonaro (PL) conquistou 51.072.345 (43,2% dos votos válidos), segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Lula ficou em primeiro lugar em 3.378 cidades brasileiras, com grande preponderância no Nordeste, enquanto Bolsonaro conquistou a dianteira em 2.192 cidades, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sul.

Lula foi o mais votado em todos os municípios do Ceará, da Paraíba, do Piauí e de Sergipe. Bolsonaro, por sua vez, conquistou completamente Rondônia e o Distrito Federal.

Nas eleições para governador, 12 Estados terão segundo turno, entre eles o Rio Grande do Sul, onde os dois candidatos mais bem colocados foram Onyx Lorenzoni (PL), que obteve 2.382.026 votos (37,5% dos votos válidos), e Eduardo Leite (PSDB), que alcançou 26,81% dos votos válidos (1.702.815).

Do total de 156.454.011 eleitores aptos a votar no País, 123.682.372 compareceram às urnas, número equivalente a 79,05%. Os votos válidos totalizaram 118.229.719. A abstenção chegou a 20,95%. Os votos nulos somaram 3.487.874, o que corresponde a 2,82% do total. Já os votos em branco somaram 1.964.779 (1,59%). Foram apuradas 472.075 seções eleitorais em todo o Brasil, a última delas em Coari, no Amazonas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política