Saúde e cooperativismo: Uniodonto completa 50 anos com anúncio de novidades

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

A diretoria da Uniodonto na sede da cooperativa, em Porto Alegre. Foto: O Sul Foto: O Sul

Comemorando 50 anos de história, a Uniodonto é a principal cooperativa de dentistas do Brasil. São mais de três milhões de clientes, 22 mil dentistas cooperados e 117 regionais. Além de oferecer planos odontológicos para pessoas físicas e jurídicas, a Uniodonto tem nos princípios do cooperativismo os seus diferenciais.

“Temos um grande compromisso com o trabalho realizado em prol da qualidade dos serviços, do respeito ao cidadão, da ética e da solidariedade com os nossos usuários. E o cooperativismo está envolto em todos esses propósitos ao promovermos o bem-estar das pessoas e proporcionarmos um atendimento de excelência em consultórios particulares ou nos nossos ambulatórios”, destaca o Dr. Irno Augusto Pretto, presidente da Uniodonto.

E a cooperativa segue trazendo novidades. Na última semana, firmou um contrato de intercooperação com a Unimed para prestar os serviços odontológicos aos usuários do plano de saúde. “Isso demonstra o crescimento dessa parceria entre as cooperativas, sempre com um objetivo comum, que é social, atender lá na ponta, da melhor forma, os beneficiários”, analisa Irno.

História

A década de 1970 no Brasil é marcada por um boom industrial, que levou a um grande desenvolvimento econômico. São anos de transformações radicais no país e de forte industrialização na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul.

Em meio a este cenário de efervescência, diversos movimentos cooperativistas surgiram, inclusive na área da saúde. Havia cooperativas de créditos, rurais, médicas e tantas outras voltadas ao atendimento dos trabalhadores que começavam a atuar nas indústrias.

Foi neste contexto que, em 1972, dentistas do Vale do Taquari se reuniram em Lajeado para estruturar o que viria a ser uma das primeiras cooperativas odontológicas do Brasil. Coincidentemente, no mesmo período, estava sendo criada, em Santos (SP), a Cooperativa Odontológica de Santos.

A Uniodonto, tal como a conhecemos hoje, surge da convergência desses dois movimentos de cooperativas de dentistas que inicialmente não se conheciam. O propósito, desde então seguido com afinco, foi o de construir um serviço cooperado baseado em valores éticos, responsabilidade social e com foco em serviços de qualidade a preços justos, sem intermediários.

