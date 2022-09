Acontece Indicações para o 23º Prêmio Press já estão abertas

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em ano de Copa do Mundo, o tema “Que vença o melhor!” é uma alusão ao time que vai representar a imprensa gaúcha como os melhores do ano. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores e mais disputados prêmios do jornalismo brasileiro, o Prêmio Press chega a sua 23ª edição com o objetivo de valorizar os profissionais da imprensa gaúcha. Ao todo, são 17 categorias na disputa, com personalidades indicadas por voto popular e voto profissional da área até o dia 06 de novembro.

Os agraciados com o troféu de Melhor do Ano em cada categoria serão conhecidos em uma grande festa no dia 22 de novembro, nos salões nobres do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Para o idealizador da iniciativa, Julio Ribeiro, o Prêmio Press completa 23 anos mantendo sua força e credibilidade, o que demonstra a importância da premiação.

“Tudo isso para que a imprensa gaúcha e seus profissionais recebam o melhor reconhecimento de todos, que é aquele vindo de seu público leitor, ouvinte e telespectador, somado a apreciação dos seus colegas de profissão e da sociedade, representada pelas lideranças que compõem o júri final”, comenta.

A escolha acontece em duas etapas. Primeiramente, qualquer pessoa pode votar uma vez por dia nas categorias da premiação, que integram todas as plataformas de comunicação, como “Comentarista de Rádio do Ano”, “Repórter Cinematográfico do Ano” e “Apresentador de Televisão do Ano”. A segunda modalidade de voto é destinada apenas a jornalistas e radialistas que, devidamente identificados, podem votar apenas uma vez até o encerramento das indicações.

Os cinco mais votados passam para a próxima e decisiva fase, formando uma lista que vai a júri – composto por cerca de 50 personalidades convidadas pela organização do prêmio, entre autoridades públicas, dirigentes de entidades de classe e grandes nomes da imprensa do Rio Grande do Sul.

Todos os anos, profissionais da Rede Pampa configuram entre os indicados e vencedores do Prêmio Press. Em 2022, o programa Dupla em Debate, da Rádio Grenal, e o Atualidades Pampa, da TV Pampa, concorrem, ambos, ao tricampeonato nas categorias “Melhor Programa de Rádio do Ano” e “Melhor Programa de Televisão do Ano”, respectivamente.

Para participar da votação, basta acessar o site http://noticias.premiopress.com.br/.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece