Sulgás e ABIH-RS se reúnem para estimular o consumo de gás natural no setor hoteleiro

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

No encontro, o gerente comercial da Sulgás, Marco Grabski, apresentou o plano de expansão da empresa. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Rio Grande do Sul (ABIH-RS) se reuniram nesta quinta-feira (29) para conhecer o redesenho da governança e dos objetivos da Sulgás após a sua privatização. O leilão da estatal ocorreu em outubro de 2021, arrematado pela Compass, do grupo Cosan.

No encontro, o gerente comercial da Sulgás, Marco Grabski, apresentou o plano de expansão da empresa, que conta com um investimento de R$ 350 milhões e a adição de 385km na rede de distribuição de gás natural, principalmente nas cidades de Gramado e Canela.

“Nosso foco está nas construções residenciais e em grandes empreendimentos comerciais, como os hotéis. Além da segurança energética, o gás natural canalizado levará inúmeros benefícios para a região, como o fim dos caminhões de abastecimento e a diminuição dos poluentes”, ressaltou.

Dos 32 indicados, também foram divulgadas as três personalidades escolhidas pela ABIH-RS para o reconhecimento “Amigos & Protagonistas”: Eduardo Lorea, que ajudou a trazer o South Summit para Porto Alegre; o deputado federal Felipe Carreras, autor do projeto de lei que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse); e o engenheiro da Sulgás Guilherme Cabral, que auxiliou na pesquisa de mapa de calor que evidenciou o potencial do setor hoteleiro como grande consumidor de gás natural.

Os selecionados serão convidados para um evento em Gramado que marcará as comemorações do Dia do Hoteleiro, na pré-abertura do Festival de Turismo de Gramado, em 03 de novembro.

