Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Mais de duas mil mulheres participaram do encontro em Não-Me-Toque. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A presença da mulher na Cotrijal foi reforçada na 27ª edição do Encontro de Mulheres Cotrijal. Em um dia de reencontros, abraços e sorrisos, elas destacaram o sentimento de cooperação nesta quarta-feira (28), em Não-Me-Toque, com a presença de mais de duas mil mulheres ligadas aos 53 municípios da área de ação da cooperativa.

“É maravilhoso poder voltar ao encontro da Cotrijal. É um momento de alegria, que nos anima e nos motiva a seguir com o nosso papel dentro da nossa família e na propriedade. A Cotrijal valoriza a mulher”, disse Maria Elena Morigi, 70 anos, de Mormaço, que, mesmo se recuperando de uma cirurgia no joelho, participou do evento. A família é ligada à unidade de Tio Hugo e associada desde 1982.

Acompanhada da filha, Luciana, 45 anos, a produtora revelou que já estava com saudades de vir a Não-Me-Toque e confraternizar com outras mulheres da cooperativa. “Vimos nossas amigas, de outros encontros e de outras localidades. Foi tudo muito lindo”, comentou Luciana Morigi Simioni.

Neste contexto, o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, trouxe uma reflexão sobre a participação das mulheres na cooperativa e também em suas propriedades. Ele reforçou que há uma grande motivação para que essas mulheres possam ganhar cada vez mais espaço.

“Hoje preparamos um evento moderno e motivador, para que todas possam levar para suas casas uma mensagem de otimismo e também relembrar que a Cotrijal está ao lado de cada uma delas”, comentou.

Ao recordar o primeiro evento, realizado em 1995, o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, fez referência ao novo cenário do evento. Neste ano, as mulheres acompanharam a programação em um multipalco com formato de arena.

“O trabalho com as mulheres sempre teve um papel de destaque em nossa cooperativa. Vínhamos de eventos on-line e hoje conseguimos propor um evento presencial e repleto de informação e de alegria. É um marco para esse novo momento com as nossas associadas”, declarou.

Programação para elas

Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação foi intensa no Pavilhão da Agricultura Familiar, no parque da Expodireto, em Não-Me-Toque. Logo na chegada das caravanas, vindas de diversas localidades, as mulheres foram recepcionadas com animação e práticas físicas com a Agro Personal Alice Girardi.

Outro destaque ficou com a apresentadora Analise Severo, que através do projeto “Bem Gaúcha” apresentou canções que motivaram as mulheres. A palestrante Leila Navarro trouxe muita descontração e frases fortes sobre a presença da mulher no cotidiano. “O cooperativismo é algo moderno, ninguém faz nada sozinho. A mulher tem que agir de forma conjunta com a sua família, com a sua cooperativa, e buscar cada vez mais dar a sua cara nos negócios”, comentou.

Pela tarde, a magia do circo encerrou o evento com as apresentações do Grupo Tholl, finalizando um dia marcante para o público feminino da Cotrijal.

