Acontece BarraShoppingSul promove programação gratuita sobre longevidade

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Palestras vão abordar temas como qualidade de vida, mercado de trabalho e envelhecimento. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Neste sábado, 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso, termo que muitas vezes pode causar estranheza quando se olha para um público 60+ que quebra todos os paradigmas das gerações anteriores e vive uma vida plena, se mantendo ativo, cheio de projetos e planos para o futuro.

Pensando nesta pulsante Geração Prateada, o BarraShoppingSul promove um circuito de palestras gratuitas que vão acontecer no mall (próximo ao Press Café), em formato de bate-papo, com convidados especiais. A programação inicia nesta quinta-feira (29), às 19h, com as influenciadoras Cris Pàz e Patrícia Parenza, que abordarão o tema “Envelhecendo sem pirar”. Na sexta (30), será a vez dos jornalistas Tânia Carvalho e Tulio Milman abordarem as perspectivas do “Mercado de trabalho 60+” e, no sábado (01), a pauta será “Exercício na Terceira Idade” com participação de Nuno Costa Jr., especialista em saúde integrativa, e Paulo Ayres, preparador físico.

A iniciativa faz parte do Longevidade Expo+Fórum, que ocorre em São Paulo. É o maior evento setorial com três dias de muito conteúdo e atividades sobre e para o público sênior e todos aqueles – empresas, instituições públicas e privadas e profissionais – comprometidos em viver mais e melhor. O BarraShoppingSul vai transmitir a programação nacional com 30 painéis e 250 palestrantes ao longo dos três dias no Piso Guaíba, próximo ao Press Café. O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo link https://longevidade.com.br/forum/.

