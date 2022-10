Acontece Em clima de Copa do Mundo, Lebes lança a campanha “Bolão Premiado”

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O megaprêmio de R$ 1 milhão será dividido entre os clientes que acertarem os quatro primeiros colocados do mundial. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O maior campeonato de futebol do mundo, que este ano acontece no Catar, só começa em novembro, mas a Lojas Lebes já está movimentando a torcida. A rede de varejo criou a campanha “Bolão Premiado Lebes”, que tem como megaprêmio a quantia de R$ 1 milhão. Essa bolada vai ser dividida entre todos os clientes que acertarem os quatro primeiros colocados da competição.

E é muito fácil participar da promoção, que tem como garoto propaganda o jornalista esportivo Paulo Brito. A cada R$ 250,00 em compras no setor de moda, R$ 1.000,00 em eletromóveis ou na aquisição de qualquer serviço financeiro Lebes, ou ainda a partir da contratação de R$ 3.000,00 em Empréstimo Pessoal, o cliente ganha um palpite.

Da mesma forma, se a compra for feita com o Crediário Lebes ou através do saque do FGTS, há o direito a um palpite. E ainda, ao adquirir algum produto das marcas parceiras, o cliente também ganha um “chute”, aumentando as chances de conquistar o prêmio. Para concorrer, após comprar, basta acessar o site da promoção www.bolaopremiado.lebes.com.br e cadastrar as apostas.

“Esta é a maior campanha promocional da história da Lebes e estamos muito entusiasmados em curtir uma das maiores paixões brasileiras com nossos clientes e ainda presenteá-los com R$ 1 milhão. Certamente este vai ser um mundial inesquecível para todos os clientes da nossa rede”, comenta Otelmo Drebes Jr, diretor de Marketing, Vendas e Gente & Gestão da Lebes.

A promoção “Bolão Premiado Lebes” já está no ar e vai até o dia 09 de dezembro.

