Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Atacante colombiano chegou ao Brasil nesta terça-feira Foto: Divulgação/Internacional Atacante colombiano chegou ao Brasil nesta terça-feira (Foto: Divulgação/ Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

Após dois meses de espera, Rafael Borré desembarcou em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (05). Com muita festa no Aeroporto Salgado Filho, cerca de dois mil torcedores recepcionaram o novo centroavante do Colorado.

O atacante chegou acompanhado da esposa, a jornalista Ana Caicedo, e sob forte esquema de segurança. Ainda no local, Borré tirou fotos com lideranças das torcidas organizadas do novo clube e foi até o portão cumprimentar os fãs que o aguardavam.

O colombiano não conversou com a imprensa. O reforço será apresentado nesta quarta-feira (06), na sala de imprensa do Beira-Rio, em Porto Alegre. O evento contará com uma ação para sócios, que participarão de um sorteio para acompanhar de perto a primeira coletiva do atleta.

Quem é Borré

Aos 28 anos, Rafael Borré tem um currículo vitorioso e deixou sua marca nos clubes por onde passou. “La Máquina”, como é conhecido, volta ao futebol Sul-Americano para tentar fazer história no Internacional.

Revelado pelo Deportivo Cali-COL, o atacante fez sucesso com gols e boas atuações chamando a atenção do mercado europeu. Na Espanha, foi comprado pelo Atlético de Madrid, mas vestiu a camisa do Villarreal por uma temporada.

Na sequência, voltou à América do Sul, onde conquistou títulos expressivos com a camisa do River Plate-ARG. Ele é o maior artilheiro da lendária “Era Gallardo”, com 54 gols e 20 assistências.

Em 2021, foi para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Em sua primeira temporada, o atleta fez 45 jogos, com 12 gols e oito assistências.

Borré foi protagonista no título da Europa League da equipe alemã. Na final diante do Rangers, empatou o duelo, que foi para as penalidades máximas. O artilheiro ainda foi o responsável por bater a última cobrança, dando o título da competição para os alemães.

O jogador estava no Werder Bremen por empréstimo. Na temporada 2023/24, o colombiano fez 14 jogos e marcou quatro vezes. Borré já vestiu a camisa da Seleção Colombiana em 30 jogos, tendo balançado as redes em cinco oportunidades.

