Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda alerta para alteração temporária na geração do QR Code para pagamento do IPVA 2024 via Pix

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Por enquanto, geração do código está sendo feita pelo site do DetranRS, com autenticação pelo login gov.br

A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, alerta os contribuintes para uma alteração temporária no pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) 2024. A partir de agora, só é possível gerar o QR Code para pagamento por Pix no site do DetranRS, usando a autenticação pelo login gov.br.

O site da Receita Estadual e o aplicativo do IPVA já estão avisando os contribuintes sobre a mudança e direcionando para o site do Detran. Os canais de atendimento da Receita Estadual também estão informando sobre a alteração.

A medida foi tomada por questões de segurança, para evitar possíveis golpes, e vale também para o pagamento da taxa de licenciamento e de multas, além de consultas e quitação do IPVA de anos anteriores.

O Pix está disponível em mais de 760 instituições e é usado tanto para quem aderiu ao parcelamento quanto para quem quer pagar em cota única. As pessoas que não tiverem login gov.br devem fazer o cadastro ou procurar a rede credenciada para que consigam pagar o imposto: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil e lotéricas da Caixa Econômica Federal.

No mês de março, o desconto é de 1% no pagamento do IPVA 2024, tanto para a quitação integral quanto para a parcela. A redução máxima no mês pode chegar a 20,8%, considerando os descontos de Bom Motorista e de Bom Cidadão. O prazo para aderir ao parcelamento já terminou. A data de vencimento por placa se encerra em abril.

Cuidado com golpes

Os contribuintes devem ficar atentos a endereços falsos e golpes na internet. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Os sites verdadeiros para geração do QR Code estão no domínio rs.gov.br. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix, que terá os seguintes dados:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do RS S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Bco do Estado do RS S.A.

https://www.osul.com.br/secretaria-da-fazenda-alerta-para-alteracao-temporaria-na-geracao-do-qr-code-para-pagamento-do-ipva-2024-via-pix/

2024-03-05