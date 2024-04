Rio Grande do Sul Reforma de galeria do Presídio Regional de Pelotas é destaque da Agenda Celic desta semana

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Período traz 25 certames requisitados por diversos órgãos do governo estadual. (Foto: Susepe/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A contratação de obras e serviços de engenharia para a execução de reforma da Galeria A do Presídio Regional de Pelotas, na região Sul do Estado, está entre as licitações agendadas pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para esta semana. Pela modalidade concorrência eletrônica, o certame, uma solicitação da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), está agendado para sexta-feira (5), às 9h30.

Também é destaque da Agenda Celic a licitação para contratação de empresa para a prestação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada para preenchimento de postos de trabalho de motoristas, com habilitação na Categoria B, para a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O pregão eletrônico está previsto para esta quarta (3), às 9h30.

Ainda estão previstas licitações para a aquisição de equipamentos para climatização, materiais para laboratório e equipamentos de informática, entre outras. Os certames têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/reforma-de-galeria-do-presidio-regional-de-pelotas-e-destaque-da-agenda-celic-desta-semana/

Reforma de galeria do Presídio Regional de Pelotas é destaque da Agenda Celic desta semana

2024-03-31