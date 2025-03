Brasil Reforma ministerial: Governo Lula tenta contemplar PSD e avalia trocas em três pastas; veja quais

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

No Planalto, a saída de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres também é considerada certa.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após mudanças no Ministério da Saúde a na articulação política, as próximas trocas no primeiro escalão do governo devem ocorrer na Secretaria-Geral e nas pastas das Mulheres e da Pesca, de acordo com aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi anunciada para a chefia das Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha, que assumirá a Saúde na vaga de Nísia Trindade.

Mesmo disposto a mudar o comando do ministério, Lula ainda não decidiu quem ocupará o lugar de Macêdo, cuja saída já era dada como certa há cerca de um mês. Uma das possibilidades é que o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), demitido da Secretaria de Comunicação Social (Secom) em janeiro, assuma o posto. O presidente também conversou com aliados sobre a hipótese de um convite ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), mas integrantes do governo avaliam que o fato de o parlamentar ser do PSOL, um partido pequeno que já ocupa o Ministério dos Povos Indígenas, é um empecilho.

Nas últimas, semanas o ministro da Secretaria-Geral vinha manifestando a aliados a confiança de que permanecerá no cargo. Procurado para falar sobre a situação, ele não comentou. Macêdo atribuía as especulações sobre a sua saída a uma articulação de aliados de Gleisi para que ela assumisse uma pasta no Palácio do Planalto.

Petistas avaliam que Macêdo tem uma atuação apagada na Secretaria-Geral, em um ministério que sempre teve protagonismo em governos petistas, com capacidade de articulação e de formular políticas. Nos primeiros dois mandatos de Lula, a cadeira foi ocupada por Luiz Dulci, aliado histórico e um dos fundadores do PT.

Apesar do desgaste, aliados de Macêdo apontam que Lula gostou do desempenho do ministro na elaboração do G20 social, em novembro do ano passado. O ministro cuida agora da organização da participação da sociedade civil na COP30, que ocorrerá em novembro.

No Planalto, a saída de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres também é considerada certa. Há descontentamento quanto à gestão da pasta. Na semana passada, a Comissão de Ética da Presidência arquivou um processo que investigava uma suposta demissão de uma ex-secretária propondo verba para apoiá-la em candidatura e também uma acusação de racismo.

Mesmo com os arquivamentos, os casos provocaram desgaste interno, assim como uma gravação revelada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” na semana passada. Na conversa, a ministra diz a interlocutores que interrompe suas agendas imediatamente para atender à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Os únicos no governo que recebem o mesmo tratamento, segundo ela, são Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ela afirma ainda que consegue “enrolar” Macêdo e Padilha.

Procurada, Cida Gonçalves informou que a prerrogativa para definir o titular do cargo é do presidente. Caso a saída da ministra seja confirmada, Lula estuda duas alternativas. A primeira seria nomear a senadora Teresa Leitão (PT-PE). Se fizer isso, Silvio Costa, pai do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que é suplente, assumiria uma vaga no Senado.

PSD no xadrez

Uma outra possibilidade seria deslocar Luciana Santos (PCdoB), atualmente no Ministério de Ciência e Tecnologia, para a pasta das Mulheres. Nesse caso, seria possível contemplar a bancada do PSD na Câmara com a pasta de Ciência e Tecnologia. O PSD está insatisfeito e considera que o Ministério da Pesca, que tem André de Paula como titular, não é compatível com o tamanho do partido. Integrantes do partido, porém, dizem que a bancada não tem afinidade com os temas do ministério que tem Luciana Santos à frente. Assim, uma das possibilidades seria destinar a pasta para o União Brasil e deixar o Turismo com o PSD.

A entrada do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no governo ainda está indefinida. O senador mineiro estaria mostrando pouca disposição em concorrer ao governo de seu estado em 2026, o que seria uma condição para que ele assumisse um posto na Esplanada.

Lula também estuda a possibilidade de fazer uma troca no Ministério do Desenvolvimento Agrário. À frente da pasta, o petista Paulo Teixeira tem enfrentado críticas do MST, apesar de ter o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Caso seja feita uma mudança, Pimenta, também cotado para a Secretaria-Geral, poderia ser o escolhido.

Os ministros na mira

Cida Gonçalves

Titular da pasta das Mulheres, enfrenta um descontentamento geral quanto à sua gestão.

Márcio Macêdo

Responsável pela relação com os movimentos sociais, possui, de acordo com petistas, uma atuação apagada na Secretaria-Geral, ministério que sempre teve protagonismo em governos do PT

André de Paula

Ministro da Pesca, é filiado ao PSD. Seu partido está insatisfeito com a pasta e considera que o ministério não é compatível com o tamanho da legenda. As informações são do portal O Globo.

