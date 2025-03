Brasil Quem são os nomes do Centrão que podem liderar o governo Lula na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Parlamentares também citam o nome de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que foi ministro de Dilma Rousseff entre 2012 e 2014. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O embarque de Gleisi Hoffmann na articulação política, anunciada na semana passada, vai impactar a escolha do próximo líder do governo na Câmara dos Deputados. Presidente mais longeva do PT, Gleisi é uma das pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defende a escolha de um deputado de um partido de centro para contrabalancear a sua nomeação para a Secretaria de Relações Internacionais.

Segundo interlocutores, ela levou a ideia ao presidente na semana passada. Os dois nomes mais fortes, no momento, são de Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Antonio Brito (PSD-BA) — o primeiro é ligado ao senador Renan Calheiros

(MDB-AL), enquanto o segundo é do PSD da Bahia, que tem uma longa aliança com o PT no estado. Parlamentares também citam o nome de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que foi ministro de Dilma Rousseff entre 2012 e 2014, mas este estaria com menos força na disputa.

Atualmente, o líder do governo é José Guimarães (PT-CE). O plano de Gleisi é que ele a substitua na presidência do PT, em um mandato-tampão até 6 de julho, data das eleições diretas para escolher o novo comando da legenda. Com isso, abre-se a vaga de líder do governo na Câmara. Ainda que não exista impedimento regimental de acumular as duas funções, petistas afirmam que o conflito dos cargos poderia causar constrangimentos no Congresso. Outra possibilidade é que o senador Humberto Costa (PT-SP) seja o próximo presidente interino do partido.

– os nomes de Márcio Macêdo, secretário-geral da Presidência, e Gleide Andrade, tesoureira do PT, também são citados. O assunto será discutido em uma reunião virtual da executiva nacional petista, marcada para a próxima sexta-feira, 7.

A escolha de Guimarães para o mandato-tampão, porém, pode significar um risco ao plano de Lula de ter o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva como presidente do partido depois de julho. Não é segredo que o cearense tem

pretensão de se manter no cargo e há, dentro da disputa petista, um temor de que, ao conduzir o processo de eleições diretas, o deputado possa facilitar a sua manutenção no cargo. Edinho não pode ser o presidente desde já porque o

calendário das eleições internas já foi aprovado e o ex-prefeito de Araraquara não tem nenhum cargo no partido.

Além de Gleisi Hoffmann, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos – PB), também seria simpático à ideia de um representante de partido de centro na liderança do governo. Já faz um mês que Motta tem externado para interlocutores que gostaria de que Bulhões chefiasse a Secretaria de Relações Institucionais ou fosse o líder do governo. Diante da expectativa crescente de que o parlamentar alagoano ganhasse um ministério – o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu o emedebista no cargo –, há uma dúvida se ele irá aceitar ficar

com a liderança do governo. Assim como Bulhões, Brito e Ribeiro também foram ventilados como possíveis ministros das Relações Institucionais. As informações são da Revista Veja.

