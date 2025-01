Política Reforma ministerial: Lula deve chamar partidos para discutir mudanças após eleição deste sábado no Congresso Nacional

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A avaliação do Planalto é de que a atual composição de ministros não garante a aprovação das principais matérias de interesse do governo. Foto: Lula Marques/ABr A avaliação do Planalto é de que a atual composição de ministros não garante a aprovação das principais matérias de interesse do governo. (Foto: Lula Marques/ABr) Foto: Lula Marques/ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Passada a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, marcada para este sábado (1º), o presidente Lula quer chamar presidentes e líderes de partidos para tratar da reforma ministerial.

Lula vem sendo aconselhado a montar um novo mapa da Esplanada dos Ministérios com base na nova correlação de forças dentro do Congresso Nacional.

A avaliação entregue ao Palácio do Planalto por aliados é de que a atual composição de ministros não garante a aprovação das principais matérias de interesse do governo no Legislativo – porque não contempla, na mesma proporção, os partidos que mais votam com o governo.

Segundo alguns líderes, partidos com um único ministério, como PP e Republicanos, têm votado mais alinhados ao governo que o União Brasil, por exemplo, que tem três ministros.

A dúvida, agora, é se Lula vai acabar o principal desejo dos partidos do centro: a escolha de um de seus membros para os ministérios do chamado “núcleo duro”, que atuam diretamente no Palácio do Planalto e lidam com a articulação política.

A ideia é defendida por amigos de Lula como forma de garantir o apoio desse grupo político ao longo de 2025.

Em relação a 2026 e à eleição presidencial, não dá para amarrar nada. Tudo vai depender de como o governo vai chegar a esse período: fortalecido ou enfraquecido.

PT

Enquanto não destrava os temas do Centrão, Lula deve começar a reforma pelos quadros do próprio PT.

Está praticamente acertada a entrada da atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann, na equipe ministerial. Provavelmente, em substituição ao atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT).

Lula deve ainda deslocar a atual ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB), para o Ministério das Mulheres. Com isso, abre-se uma vaga para colocar o PSD na pasta de ciência.

Há também a expectativa de que Lula convide os atuais presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para comandar ministérios.

Eles deixam os postos neste sábado, quando devem ser eleitos Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara e Davi Alcolumbre (União-AP) no Senado.

A entrada de Lira na equipe ministerial seria uma forma de garantir o apoio do PP nas votações de interesse do Palácio do Planalto.

Em relação a Pacheco, Lula tem a intenção de dar a ele visibilidade nos próximos dois anos, para que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais em 2026.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/reforma-ministerial-lula-deve-chamar-partidos-para-discutir-mudancas-apos-eleicao-deste-sabado-no-congresso-nacional/

Reforma ministerial: Lula deve chamar partidos para discutir mudanças após eleição deste sábado no Congresso Nacional

2025-01-31