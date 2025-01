Mundo Casa Branca confirma que tarifas de Trump sobre Canadá, México e China serão aplicadas neste sábado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

EUA vão impor taxação de 25% sobre as importações do Canadá e do México e de 10% sobre os produtos da China. Foto: Reprodução EUA vão impor taxação de 25% sobre as importações do Canadá e do México e de 10% sobre os produtos da China. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Donald Trump aplicará tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México e tarifas de 10% sobre os produtos da China a partir deste sábado (1°), informou a Casa Branca, mas sem detalhar se haverá isenções às medidas que poderiam resultar em rápidos aumentos de preços para os consumidores americanos.

Trump vinha ameaçando com as tarifas para garantir maior cooperação dos países no sentido de impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para o fentanil, mas também prometeu usar as tarifas para impulsionar a fabricação nacional e aumentar a receita do governo federal.

“A partir de amanhã (sábado), essas tarifas estarão em vigor”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres. “Essas são promessas feitas e cumpridas pelo presidente.”

As tarifas acarretam riscos políticos e econômicos para Trump, que está há apenas duas semanas em seu segundo mandato. Muitos eleitores apoiaram o republicano com a promessa de que ele poderia conter a inflação, mas a possibilidade de tarifas poderia desencadear preços mais altos e potencialmente perturbar os setores de energia, automotivo, madeireiro e agrícola. Trump havia dito que estava avaliando a possibilidade de conceder uma isenção para as importações de petróleo canadense e mexicano, mas Leavitt disse que não tinha informações para compartilhar sobre a decisão do presidente em relação a quaisquer possíveis exceções.

Os Estados Unidos importaram quase 4,6 milhões de barris de petróleo diariamente do Canadá em outubro e 563 mil barris do México, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia. A produção diária dos EUA durante esse mês foi, em média, de quase 13,5 milhões de barris por dia. Trump já havia declarado anteriormente que uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas se somaria a outros impostos de importação cobrados sobre produtos do país. Tanto o Canadá quanto o México disseram que prepararam a opção de tarifas retaliatórias a serem usadas, se necessário, o que, por sua vez, poderia desencadear um conflito comercial mais amplo que, segundo análises econômicas, poderia prejudicar o crescimento e acelerar ainda mais a inflação.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse na sexta-feira (31) que o Canadá está pronto para responder se Trump avançar com as tarifas, mas não deu detalhes. “Estamos prontos com uma resposta, uma resposta proposital, enérgica, mas razoável e imediata”, disse ele. “Não é o que queremos, mas se ele avançar, nós também agiremos.” Trudeau disse que as tarifas teriam “consequências desastrosas” para os EUA, colocando em risco os empregos americanos e provocando o aumento dos preços. Trudeau reiterou que menos de 1% do fentanil e das passagens ilegais para os EUA vêm do Canadá.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse na sexta que o México tem mantido um diálogo com a equipe de Trump desde antes de ele retornar à Casa Branca, mas enfatizou que o México tem um “Plano A, Plano B, Plano C para o que o governo dos Estados Unidos decidir”. “Agora é muito importante que o povo mexicano saiba que sempre defenderemos a dignidade de nosso povo, sempre defenderemos o respeito à nossa soberania e um diálogo entre iguais, como sempre dissemos, sem subordinação”, disse Sheinbaum.

