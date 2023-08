Política Reforma ministerial tem bolão de aposta, grupo de mensagem e pegadinha telefônica

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defina a nova configuração da Esplanada dos Ministérios até o fim desta semana Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A demora no anúncio de uma reforma ministerial, uma discussão que se estende há mais de um mês, tem deixado a capital federal em compasso de espera e estimulado palpites tanto no Executivo como no Legislativo.

A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defina a nova configuração da Esplanada dos Ministérios até o fim desta semana e faça um anúncio ainda na primeira quinzena de setembro.

No Palácio do Planalto, a expectativa pelas mudanças fez assessores do governo criarem um bolão de aposta. Segundo relatos feitos à CNN, o valor do palpite individual é de R$ 100 e os participantes devem dizer para que pastas serão nomeados os indicados do PP e do Republicanos e para onde serão deslocados os atuais ministros.

A maioria dos palpites, segundo assessores do governo, sinaliza que o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) deve assumir Portos e Aeroportos e que o deputado federal André Fufuca (PP-MA) deve comandar Desenvolvimento Social.

A espera de uma confirmação de Lula também fez com que os cotados para a Esplanada dos Ministérios criassem um grupo de mensagem para discutir sobre as decisões do presidente petista. A iniciativa foi apelidada pelos colegas de “grupo dos ansiosos”.

Segundo relatos feitos, no aplicativo de mensagem, além de um ranking diário com a posição dos mais ansiosos entre os cotados – que até pouco tempo incluía também Celso Sabino, nomeado ministro do Turismo – os deputados lamentam a demora do anúncio, discutem novidades e compartilham reportagens da imprensa que tratam sobre as alterações discutidas pelo presidente.

A espera pelas mudanças também tem estimulado brincadeiras entre deputados do bloco do centrão. Conforme relato feito, um dos cotados fez uma pegadinha com o colega também indicado para compor o governo.

Ele ligou para o deputado, perguntou se Lula já havia lhe telefonado e informou que o presidente já teria entrado contato o convidando para uma reunião no Planalto. Preocupado, o ministeriável respondeu que o presidente não o havia procurado ainda, o que fez o outro parlamentar cair na gargalhada.

