Porto Alegre Atividades do Acampamento Farroupilha iniciam nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas, mesmo número de visitantes do ano passado. Foto: César Lopes/PMPA Há previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas, mesmo número de visitantes do ano passado. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As atividades do Acampamento Farroupilha 2023 iniciam nesta sexta-feira (1º), no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. O evento segue até 20 de setembro.

O Acampamento Farroupilha terá mais de 100 atrações culturais, entre apresentações de teatro, shows, música instrumental, trova, danças folclóricas, chulas e declamação, além de bailes e eventos dos piquetes.

Os portões abrem às 9h para o público. Os shows ocorrem às 19h30 e, os bailes, às 21h30, sempre no Palco Principal. No primeiro dia, Zizi Machado será a atração musical, enquanto os Mateadores irão animar o baile.

Na quinta-feira, dia 7 de setembro, ocorrerá o acendimento da Chama Crioula. Ela será guarnecida até o encerramento, no dia 20 de setembro. Na ocasião, haverá apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre e shows do compositor e instrumentista Marcelo Caminha e da cantora Maria Luiza Benitez, seguido de baile com Roger Moraes.

Há previsão de público superior a 1,4 milhão de pessoas, mesmo número de visitantes do ano passado.

Bosque Farroupilha

Haverá o projeto Bosque Farroupilha, que faz parte da compensação ambiental prevista para mitigar os impactos das intervenções e revitalização no Parque da Harmonia.

Ao todo, 41 mudas de espécies nativas gaúchas, como o ipê-rosa e o salso crioulo, serão plantadas durante a edição atual. O plantio acontecerá de 1º a 20 de setembro, próximo às churrasqueiras, onde haverá uma placa com histórias e homenagens aos piquetes participantes. Ao todo, 250 mudas serão plantadas até o fim do ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/atividades-do-acampamento-farroupilha-iniciam-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Atividades do Acampamento Farroupilha iniciam nesta sexta-feira em Porto Alegre

2023-08-28