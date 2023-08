Rio Grande do Sul Reformas em escolas estão na lista de licitações do governo gaúcho nesta semana

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Contratos incluem duas instituições de ensino da rede estadual. (Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva)

A realização de obras na Escola Estadual Barão do Jacuí, em São Jerônimo (Região Carbonífera), é um dos destaques desta semana na agenda de licitações da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul. O certame – pela modalidade tomada de preços – está marcado para as 14h desta terça-feira (15) no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

Outra instituição da rede pública de ensino incluída na programação é a Escola Dolores Alcaraz Caldas, localizada no bairro Jardim Ipiranga, em Porto Alegre. A tomada de preços será realizada às 14h de quinta-feira (17), com foco na contratação de empresa especializada em reforma para adequar o prédio ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

Os pregões abrangem, ainda, contratos para compra de uniformes, equipamentos de informática, materiais para laboratório, instalações elétricas e componentes para radiodifusão, dentre outros. Ao todo são 28 certames até a sexta-feira (18). Para que a empresa participe das concorrências é necessário estar devidamente credenciada no “Portal do Fornecedor RS” – portaldofornecedor.rs.gov.br.

A Agenda da Subsecretaria Central de Licitações (Celic) é destinada aos interessados em participar dos pregões promovidos pelo governo gaúcho. O objetivo é ampliar junto à sociedade o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado.

(Marcello Campos)

Reformas em escolas estão na lista de licitações do governo gaúcho nesta semana

2023-08-14