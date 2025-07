Porto Alegre Região da Rodoviária e outros locais de Porto Alegre têm mudanças no trânsito; confira

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Corredor humanitário no Centro Histórico é um dos pontos que exigem atenção redobrada. (Foto: Reprodução/Googleview)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre alerta para alterações no trânsito em pontos das Zonas Norte e Leste, neste fim de semana, devido à realização de eventos. Também há mudanças já em andamento no entorno da Estação Rodoviária (Centro Histórico), devido ao avanço das obras de melhoria do Corredor Humanitário

Na manhã deste sábado (26), em comemoração ao Dia de São Cristóvão (25 de julho), padroeiro dos viajantes e motoristas, duas carreatas serão realizadas na Zona Norte. Estão programados bloqueios temporários do decorrer da passagem dos veículos. A primeira saída é às 9h e a segunda às 11h.

O trajeto inclui as seguintes vias: avenida Plínio Kroeff, avenida Baltazar de Oliveira Garcia, avenida Sertório, avenida Assis Brasil, avenida Bernardino Silveira Amorim e avenida Francisco Silveira Bitencourt.

Já no domingo (28), às 8h30min, também na Zona Norte, outra celebração terá como ponto de partida o Porto Seco, com destino à Paróquia de São Cristóvão. O percurso passará por ruas do bairro Parque Santa Fé, com bloqueios temporários durante o deslocamento.

No mesmo dia, a realização de concurso da Polícia Federal no campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), nos bairros Jardim Botânico e Partenon (Zona Leste), deve causar aumento no tráfego por causa do deslocamento dos candidatos até o local. A logística inclui dois turnos de provas: das 8h30min ao meio-dia (938 candidatos), e das 14h30min às 19h30min, com 7.567 inscritos.

A EPTC reforça a orientação aos condutores para que redobram os cuidados relativos à sinalização e evitem as regiões afetadas. Equipes atuarão no monitoramento do trânsito para reduzir transtornos nas vias.

Centro Histórico

No caso do Corredor Humanitário, trata-se do caminho de 400 metros de extensão construído de forma emergencial durante a enchente de maio de 2024 para ligar a avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição. O objetivo era facilitar o fluxo de profissionais, insumos e donativos durante a tragédia climática, mas a estrtutura acabou se tornando permanente.

Com duração prevista de seis meses, as intervenções começaram no dia 21, com a retirada do canteiro central e realocação de meios-fios na intersecção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição, na parte baixa. O realinhamento da via junto ao pé do talude tem por objetivo proporcionar maior mobilidade a pedestres e veículos.

Nesse segmento da rua da Conceição, no sentido Centro-Bairro, é realizado o bloqueio parcial da via em determinados momentos do dia, na faixa da esquerda. A finalidade é o alargamento e pavimentação da pista, com implantação de novo calçamento próximo à escadaria da antiga passarela.

A partir do fim da manhã da próxima segunda-feira (28), com o início do bloqueio em meia-pista no acesso ao Corredor Humanitário, o trecho de chegada pela avenida Castelo Branco estará sinalizado com estreitamento da via, no lado esquerdo, em direção à elevada da Conceição.

A readequação de meio-fio e calçadas, bem como pavimentação, proteção e contenção dos taludes, além da drenagem da via, têm curso total estimado em R$ 1,4 milhão. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

Para minimizar os impactos no trânsito, a EPTC recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas ao chegar à capital gaúcha, a fim de evitar engarrafamentos e transtornos. Uma das opções é a avenida Farrapos, indicada para quem chega pela rodovia federal BR-116 ou pelo Interior do Estado, a partir da ponte do Guaíba.

Condutores oriundos da BR-448 devem optar pela BR-290 – Freeway, no sentido Litoral, e acessar a avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho. A partir desse ponto, é possível prosseguir pela Avenida dos Estados rumo à Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou pela avenida Farrapos, em direção ao Centro. Quem vem do Litoral pela BR-290 (Freeway), também deve utilizar a Avenida dos Estados e a Farrapos para acessar o Centro.

Para garantir a segurança viária durante a execução dos trabalhos, é fundamental respeitar a sinalização e as regras de trânsito. Os agentes da EPTC e a Central de Videomonitoramento e Controle da Mobilidade vão acompanhar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes na operação.

