Mundo Em meio à repressão de Trump, México cria loteria com R$ 126 milhões em prêmios para ajudar imigrantes nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Anúncio foi feito pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto: Reprodução)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nessa sexta-feira (25) a criação de um sorteio especial da loteria nacional com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar imigrantes mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Os valores arrecadados, descontados os prêmios, serão destinados aos consulados mexicanos em território norte-americano, que utilizarão os fundos para oferecer assistência a essa população.

A medida foi apresentada em meio ao endurecimento da política migratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com estimativas oficiais, cerca de 12 milhões de mexicanos vivem atualmente nos Estados Unidos, muitos deles em situação migratória irregular.

“O recurso que se obtenha depois dos prêmios vai ser para fortalecer todo o apoio dos imigrantes nos Estados Unidos por parte de nossos consulados”, afirmou Claudia Sheinbaum durante coletiva de imprensa.

O bilhete do sorteio traz a frase “México com M de migrante” e uma ilustração simbólica: um coração cercado por espigas de milho e magueyes, planta nativa do território mexicano. O total previsto em prêmios é de 424,5 milhões de pesos, o equivalente a aproximadamente R$ 126 milhões.

O sorteio especial foi marcado para o dia 15 de setembro, data simbólica para o país, pois celebra o início da guerra de independência do México contra o domínio espanhol, em 1810. “A celebração deste ano será dedicada a nossos irmãos migrantes”, afirmou a presidente.

Na mesma semana, na quarta-feira (24), Sheinbaum informou que cerca de 75 mil cidadãos mexicanos optaram por se repatriar voluntariamente desde o início do segundo mandato de Donald Trump. De acordo com ela, esse movimento tem ocorrido principalmente durante operações de autoridades americanas voltadas à detenção e deportação de imigrantes em situação irregular.

Segundo o governo mexicano, as ações de fiscalização migratória têm se intensificado especialmente em cidades com grande concentração de mexicanos, como Los Angeles, na Califórnia — considerada a cidade com a maior comunidade mexicana fora do México.

Claudia Sheinbaum, que tomou posse como presidente em junho deste ano, afirmou que os consulados estão sendo orientados a ampliar os serviços de apoio jurídico, documentação e assistência humanitária aos cidadãos mexicanos afetados pelas políticas de imigração dos Estados Unidos. A presidente destacou ainda que a loteria representa não apenas um instrumento de arrecadação, mas também uma forma simbólica de reconhecer a importância dos migrantes para o país.

“Esta é uma forma de retribuir e reforçar nosso compromisso com aqueles que deixaram o México em busca de melhores oportunidades e que hoje enfrentam desafios no exterior”, concluiu.

