Acontece Seminário debate boas práticas de governança pública e transparência no TCE-RS

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Evento apontou os desafios enfrentados pela Secretaria de Transparência e Controladoria de Porto Alegre Foto: O Sul Foto: O Sul

Com foco no fortalecimento da gestão pública e no aprimoramento dos mecanismos de controle para combater a desinformação, o seminário “Transparência e Controle: Caminhos para a Boa Governança” foi realizado nesta quinta-feira (24), na sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), em Porto Alegre.

O evento, fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e o TCE-RS, debateu os desafios atuais da administração pública e as perspectivas para o futuro do controle interno no Estado. “A transparência deve ser o primeiro passo de uma boa gestão e é o melhor remédio para fortalecer a democracia. Administrar uma cidade do porte de Porto Alegre, com orçamento de R$ 12,5 bilhões, exige preparo, capacitação e processos bem estruturados, porque não há entrega sem gestão”, destacou o prefeito Sebastião Melo.

A secretária municipal de Transparência e Controladoria, Mônica Leal, ressaltou o caráter estratégico do seminário. “Esse tipo de debate contribui para o aprimoramento da gestão pública. Nosso propósito é fortalecer a cultura da transparência, ampliar os canais de escuta e diálogo com a sociedade e consolidar os mecanismos de controle, tanto interno quanto social”, afirmou. Segundo Mônica, a capital gaúcha é referência quando o assunto é transparência. “Porto Alegre é a primeira capital do Brasil a ter um portal de transparência das emendas parlamentares. Estamos utilizando a tecnologia a nosso favor”, destacou a secretária.

Para o auditor de controle externo do TCE-RS, Sandro Trescastro Bergue, a transparência na gestão pública exerce um papel importante no combate à desinformação. “Infelizmente, ainda existem notícias falsas, e o canal de transparência com a população é fundamental para esclarecer os gastos públicos e tudo o que vem sendo feito”, declarou.

Ciclo de palestras

A programação contou com quatro palestras que abordaram temas centrais da administração pública contemporânea:

Transparência como Pilar de uma Governança Eficaz — Ministrada por Fábio Rosenfeld, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná. Na ocasião, ele apresentou como o controle interno é essencial para gerar resultados positivos tanto para a gestão quanto para os cidadãos.

Transparência Pública no RS: Situação Atual e Repercussões nas Contas Anuais — Conduzida por Carla Gross Dias e Sandro Trescastro Bergue, do TCE-RS, a apresentação trouxe um panorama atualizado da transparência no Estado e sua influência na prestação de contas.

Ouvidorias Públicas: Transparência e Controle Social — Adriano Borges Gularte, coordenador da Ouvidoria-Geral de Porto Alegre, e Thaís Schumann Krahn, chefe da ouvidoria do TCE-RS, abordaram o papel estratégico das ouvidorias no fortalecimento da cidadania e na melhoria contínua dos serviços públicos.

O Controle Interno do Futuro — Bárbara Vivian, auditora-geral do Município, encerrou a programação com reflexões sobre os desafios atuais da função de controle interno e os caminhos necessários para seu aprimoramento.

Também estiveram presentes no evento o secretário adjunto da Secretaria de Transparência e Controladoria do Município, Fernando Soares, o diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE-RS, Diego Vieitez, entre outras autoridades.

Seminário debate boas práticas de governança pública e transparência no TCE-RS

2025-07-25