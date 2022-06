Mundo Região do parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, registra inundações “sem precedentes”

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

As fortes chuvas destruíram pontes e estradas, segundo a administração local. Foto: Divulgação As fortes chuvas destruíram pontes e estradas, segundo a administração local. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, permanecerá fechado para visitantes pelo menos até quarta-feira (15) devido à possibilidade de novas inundações, que levaram à evacuação do parque e deixaram algumas comunidades vizinhas isoladas sem água potável, segundo autoridades.

O parque anunciou na tarde de segunda-feira (13) que todas as entradas estavam fechadas para visitantes, citando “eventos recordes de inundação” e uma previsão de mais chuva por vir.

“Nossa primeira prioridade foi evacuar a seção norte do parque, onde temos várias falhas em estradas e pontes, deslizamentos de terra e outros problemas”, destacou o superintendente de Yellowstone, Cam Sholly, em comunicado.

Logo ao norte de Yellowstone, várias cidades do condado de Park, em Montana, também sofreram com as chuvas, que destruíram pontes e estradas, tornando as viagens inseguras ou impossíveis de transitar, disseram autoridades locais. Também foram emitidos alertas em muitas áreas para que os moradores evitem beber água local devido a um encanamento de água quebrado e poços submersos.

A cidade de Gardiner, no condado de Park, localizada na entrada norte de Yellowstone, está isolada e cercada por água. As fortes chuvas destruíram pontes e estradas, segundo a administração local.

O rio Yellowstone, que atravessa o parque e várias cidades do condado de Park, atingiu o maior nível na segunda, devido às fortes chuvas e ao escoamento significativo da neve derretida em altitudes mais altas.

