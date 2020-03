Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre concentra a maioria dos acidentes com cargas perigosas registrados no RS

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Os municípios localizados na Região Sudeste do RS são os que apresentam menor índice de acidentes Foto: Fepam/Divulgação Os municípios localizados na Região Sudeste do RS são os que apresentam menor índice de acidentes. (Foto: Fepam) Foto: Fepam/Divulgação

Conforme o primeiro Mapeamento Estadual de Acidentes no Transporte com Produtos Perigosos, relativo aos últimos 25 anos em todo o Rio Grande do Sul, 45% das ocorrências aconteceram na Região Metropolitana de Porto Alegre, totalizando 334 casos.

Os municípios localizados na Região Sudeste do RS são os que apresentam menor índice de acidentes, com menos de 5% dos casos. O estudo foi realizado pela Divisão de Atendimento a Emergências Ambientais da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental). Os dados relativos aos pontos que oferecem mais risco poderão embasar projetos de melhorias em vias públicas e empresas.

Em relação às rodovias, a BR-290 detém 32% do total de acidentes registrados no período. O trecho com o maior número de ocorrências é entre Osório e Porto Alegre. Depois vem a BR-386, com 19%, e a BR-116, com 15%. Entre as rodovias estaduais, a ERS-122, que começa em São Sebastião do Caí e termina nas proximidades de Vacaria, totaliza 25% dos acidentes.

De 2004 a 2019, a Fepam atendeu a 1.172 emergências ambientais no Estado, uma média de 73 atendimentos por ano. Somente em 2019, foram atendidas 96 emergências ambientais de todas as classificações, 32 delas relacionadas com o transporte de produtos ou resíduos perigosos.

