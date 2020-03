Rio Grande do Sul Visitas em presídios gaúchos serão suspensas a partir de segunda para evitar a contaminação pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Todas as visitas nos presídios gaúchos serão suspensas, pelo prazo de 15 dias, a partir de segunda-feira (23). A partir desta terça-feira (17), já estão proibidas as visitas de idosos, de crianças até 12 anos incompletos, gestantes, organizações da sociedade civil e de instituições religiosas.

As medidas foram determinadas pela Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) e pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) com o objetivo de evitar a contaminação pelo coronavírus. Elas são baseadas em recomendações de órgãos de saúde e do Departamento Penitenciário Nacional.

“Neste momento, a prevenção é um ato de responsabilidade que deve ser compartilhado por todos”, afirmou o secretário estadual da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli.

“As casas prisionais receberão reforço em materiais de limpeza e higiene”, destacou o o superintendente da Susepe, Cesar da Veiga.

