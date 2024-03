Brasil Região Sul do País terá onda de calor nesta semana

10 de março de 2024

A onda de calor está prevista para ter início na segunda-feira (11) e ir até, pelo menos, a próxima sexta-feira (15). Foto: Reprodução

Após a passagem de uma frente fria pelo Sul e Sudeste, as temperaturas voltarão a subir em todo o Brasil. O verão está acabando, mas ainda vai fazer calor pelo País até o início do outono, em 20 de março. Uma nova onda de calor, parecida com aquelas de novembro e dezembro de 2023, chegará ao Brasil nesta semana e vai elevar os termômetros. No Rio Grande do Sul, as regiões mais afetadas serão a Fronteira Oeste, as Missões, o Noroeste e parte do Norte.

Uma massa de ar quente vai se fortalecer sobre a área do Chaco Paraguaio e o Norte da Argentina. Isso se deve à presença de uma área de alta pressão na atmosfera média, que vai favorecendo a permanência do ar quente sobre essa região. Esse sistema inibe a formação de nuvens carregadas, resultando em um ambiente seco e gradualmente mais quente.

A onda de calor está prevista para ter início na segunda-feira (11) e ir até, pelo menos, a próxima sexta-feira (15).

Outono

O outono começa no Hemisfério Sul no dia 20 de março, uma quarta-feira, mais precisamente às 0h06min, e termina no dia 20 de junho.

A chegada dessa estação é marcada pelo Equinócio de outono, quando o tempo de dia será o mesmo tempo de noite, e conforme os meses passam os dias vão ficando mais curtos.

O outono faz uma transição do verão para o inverno e é caracterizada por temperaturas mais amenas e pela troca de folhas das árvores sazonais, que começam a se preparar para a chegada da estação mais fria do ano.

Região Sul do País terá onda de calor nesta semana

