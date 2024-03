Rio Grande do Sul Motorista morre após acidente com três veículos na BR 386, em Soledade

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Veículo envolvido no acidente foi destruído. Foto: Marcos V. de Souza/Tua Rádio Cristal/Divulgação Veículo envolvido no acidente foi destruído. (Foto: Marcos V. de Souza /Tua Rádio Cristal/Divulgação) Foto: Marcos V. de Souza/Tua Rádio Cristal/Divulgação

Um acidente, na manhã deste domingo (10), envolvendo três veículos em Soledade no km 236, na BR 386, ocasionou a morte de uma pessoa. Conforme levantamento preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Gol com placas de Mormaço transitava no sentido capital/interior quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma S10, com placas de Soledade.

Após a colisão frontal, a S10 teve sua traseira colidida por uma Frontier (placas de Sede Nova), que seguia logo atrás da S10.

Um homem de 39 anos, morador de Soledade, que dirigia o Gol, faleceu. O motorista da S10 (um homem de 47 anos, morador de Soledade) teve lesões leves, sendo encaminhado para o Hospital Frei Clemente.

Os ocupantes da Frontier não sofreram lesões. Estavam no veículo uma mulher de 22 anos, um homem de 74 anos e outra passageira de 41 anos.

O trânsito precisou ser bloqueado por um momento para os trabalhos da perícia, sendo depois alternado em “Pare e Siga”.

2024-03-10