Grêmio Grêmio e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Lesionado, Reinaldo deverá ser substituído por Mayk. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio recebe neste domingo (10), às 18h30, o Brasil de Pelotas pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Quem vencer avança à semifinal, e um empate favorece o Tricolor gaúcho por conta da melhor campanha na etapa anterior da competição. O classificado pegará o Caxias, que na sexta-feira (8) eliminou o São José.

O time que Renato Gaúcho pretende colocar em campo poderá ter de volta Marchesín, que está em recuperação de lesão na coxa. O goleiro será avaliado antes do jogo e, caso não jogue, Caíque começará na meta. Reinaldo é desfalque certo devido a problema no joelho, assim como outro lesionado, Bruno Uvini.

Um dos assuntos que mais têm sido constantes internamente no clube de Porto Alegre é a possível volta de Soteldo. A expectativa do departamento médico Tricolor é de que o atleta esteja à disposição antes das finais do estadual, caso o Grêmio se classifique.

Mayk terá a sua primeira oportunidade entre os profissionais do Tricolor de Porto Alegre, pouco menos de um mês da sua chegada no clube. O jogador se destacou no Guarani e foi contratado pelo clube no início dessa janela.

Por ter melhor campanha, além de garantir o mando, segundo o regulamento deste ano no Gauchão, o Grêmio tem a vantagem do empate para garantir vaga nas semifinais. A partida contra o time Xavante está marcada para às 18h30, na Arena.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou esquema especial de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, que ocorre neste domingo, às 18h30, na Arena.

A partir das 15h30, começam a circular as duas linhas de ônibus especiais para o transporte dos torcedores até o estádio. A abertura dos portões está marcada para as 16h30.

Atendendo a pedido do Grêmio, foram disponibilizados ônibus especiais exclusivamente para mulheres, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Serão duas viagens partindo da Praça Montevideo, uma às 16h30 e outra às 17h30, além de um ônibus no final da partida.

A linha F04 Futebol Arena terá cinco veículos que sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 15h30. Após a partida, sete ônibus partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Quatro veículos da linha T2.3 – Transversal 2/Arena sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio. Serão quatro viagens, com a primeira saída às 15h35. Após a partida, sete veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.

