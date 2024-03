Política Lula repete Bolsonaro e mantém valor anual de doação à agência da ONU na Palestina

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

O Ministério das Relações Exteriores informou que, desde 2008, o Brasil doou cerca de US$ 20 milhões, entre contribuições financeiras e doações em espécie.

Apesar do discurso em defesa da criação de um Estado palestino, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apenas manteve o valor anual doado pelo Brasil à Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) em 2023, sem nenhum aumento da cifra na comparação com o último ano da gestão Jair Bolsonaro (PL).

Tanto em 2022 quanto em 2023, o governo brasileiro doou US$ 75 mil, totalizando US$ 150 mil nos últimos dois anos à agência, informou a assessoria da UNRWA. Essas doações aconteceram antes do início da guerra entre Israel e Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, desde 2008, o Brasil doou cerca de US$ 20 milhões, entre contribuições financeiras e doações em espécie.

A maior parte dos repasses é dedicada a bancar as atividades promovidas pela agência no dia a dia aos refugiados palestinos, como educação básica, serviços de saúde e melhorias de infraestrutura. Até o momento, em 2024, o governo brasileiro não fez doações para a UNRWA.

No mês passado, o presidente Lula disse que o Brasil vai fazer uma nova doação para a agência. A fala ocorreu em meio aos anúncios de vários países, como os Estados Unidos, de diminuir ou cortar o apoio à agência devido a denúncias de acobertamento a colaboradores da UNRWA que estariam ao lado do Hamas.

No ranking de doadores de 2022, o Brasil aparece no 66º lugar, com os US$ 75 mil. O ranking de doadores é composto não só por países, mas também fundações, entidades e empresas privadas, entre outros.

Em primeiro lugar estão os Estados Unidos com quase US$ 344 milhões doados naquele ano. Em seguida vêm a Alemanha com US$ 202 milhões e a União Europeia com US$ 114,1 milhões.

Ainda não consta o ranking completo dos doadores do ano passado no portal da UNRWA. De acordo com a agência, a doação brasileira em 2023 aconteceu em setembro.

