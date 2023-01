Economia Região Sul inicia o ano com o diesel mais barato e o etanol mais caro do País

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Neste início de ano, o Rio Grande do Sul apresentou o menor preço para o diesel comum. (Foto: Reprodução)

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os postos de abastecimento da Região Sul encerraram a primeira quinzena de janeiro com as menores médias do País para o diesel. Segundo o levantamento, o litro do tipo comum fechou a R$ 6,36 e do S-10 a R$ 6,46, com acréscimos de 0,46% e 0,58%, respectivamente.

Conforme dados do Ticket Log, já o preço médio do litro do etanol foi encontrado na região a R$ 4,65, o maior preço do País, com aumento de 2,29% se comparado a dezembro. A gasolina, por sua vez, foi comercializada a R$ 5,21, na região, com aumento de 1,74%, ante o mês anterior.

Após aumento de 2,29%, o etanol da Região Sul registrou o maior valor para o combustível, que no mês passado teve a Região Norte com a média mais elevada. Neste início de ano, o Rio Grande do Sul apresentou o menor preço para o diesel comum e o S-10, de R$ 6,24 e R$ 6,36, respectivamente. A gasolina, quando comparada ao etanol, segundo o IPTL, é o combustível economicamente mais vantajoso para toda a Região. Ainda assim, ao optar pelo etanol, o motorista conta com um combustível ecologicamente mais viável para o abastecimento.

Terceira semana

Em outra pesquisa, os preços médios do diesel, gasolina e etanol nos postos do país registram recuo na terceira semana de janeiro em relação à semana anterior, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira (23) pela ValeCard, empresa de meios de pagamento eletrônicos que tem soluções para gestão de frotas.

Entre os dias 16 e 23 de janeiro, o litro do diesel comum caiu 0,92%, para R$ 6,487, com o Rio Grande do Sul apresentando a menor média de preços (R$ 6,127), e Roraima, a maior (R$ 8,008).

O litro da gasolina, por sua vez, recuou 1,04% em comparação com a semana anterior. O preço médio alcançou R$ 5,171 no período, com a Paraíba registrando o combustível com o menor valor médio (R$ 4,951) e Roraima (R$ 6,230), o maior. Três Estados tiveram alta de preços: Espírito Santo (0,86%), Maranhão (0,74%) e Acre (0,45%).

“A queda reflete um movimento de acomodação de preços que possivelmente será interrompido devido ao aumento do petróleo no mercado global”, avaliou em nota Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio na ValeCard.

Na semana passada o preço do barril do Brent, usado como referência pela Petrobras, subiu 2,8%, com o preço interno da gasolina apresentando defasagem em relação à paridade internacional, apontou a ValeCard.

Já o etanol alcançou preço médio de R$ 3,89 por litro na terceira semana de janeiro, uma queda de 2,31% em relação à semana anterior. Mato Grosso foi o único Estado onde os preços do biocombustível se mostraram mais competitivos em relação à gasolina (69% no período), considerando o cálculo de que, para compensar financeiramente abastecer com etanol, o valor do litro deve ser igual ou inferior a 70% do combustível fóssil.

