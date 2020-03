Magazine Regina Duarte promete socorro aos circos

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Regina Duarte, como a maioria dos artistas brasileiros, decidiu fazer uma live em seu Instagram. A atriz entrou ao vivo, com um fantoche, para homenagear o Dia do Circo, comemorado nesta sexta-feira. Regina desejou feliz dia à categoria e disse estar “de olho” nesses artistas.

“Sei que é um momento difícil, a gente procura manter a alegria. O show tem que continuar. Mas a secretaria especial de cultura e o governo Jair Messias Bolsonaro está de portas abertas para vocês. A gente vai querer ouvir, vai querer analisar, vai buscar soluções para a categoria do circo, que é a mais sacrificada”, afirmou.

A secretária propôs falar com prefeitos e governadores para que eles ofereçam ajuda aos artistas circenses instalados em suas cidades.

“Falar com prefeitos, governadores para facilitar os terrenos onde vocês estão acampados, para ver se esses governadores e prefeitos conseguem oferecer luz e água para vocês. Se os empresários da cidade não fazem uma cesta básica para segurar a onda de vocês”, disse.

Regina finalizou contando que o circo foi o seu primeiro contato com o mundo artístico e prometendo que, apesar da burocracia, vai chegar até esses artistas.

“Estou junto, tá? Eu quero que vocês saibam que as coisas são burocráticas, é complicado, leva um tempo, mas a gente vai chegar em vocês de algum jeito. A gente vai se virar aqui, correr atrás, pedir apoio, fazer uma força tarefa conjunta para estar com vocês. Porque vocês merecem. Vocês são em muitos casos o primeiro contato com a arte, primeiro contato com a dramatização, com a dramaturgia, com a interpretação, com o teatro. E tudo vem depois, mas o circo é o que chega sempre na frente e traz alegria. E é disso que a gente está precisando nesse momento tão difícil de coronavírus”, afirmou.

Depois de se despedir, sem saber que a live ainda estava sendo transmitida, Regina lamentou não ter anunciado antes que entraria ao vivo para ter mais audiência, ao que foi tranqüilizada:

“Você não tomou nenhuma porrada, foi só coração.”

