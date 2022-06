Agro Regulamento geral da 45ª Expointer é divulgado

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

A Expointer ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapdr A Expointer ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro em Esteio. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado o regulamento geral da 45ª Expointer, que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Segundo o regulamento, poderão participar como expositores os criadores de animais; agropecuaristas; empresas industriais e comerciais de máquinas, implementos e equipamentos, produtos agropecuários e agrícolas; entidades legalmente constituídas e pessoas físicas que façam sua inscrição prévia e que assinem termos de autorização de uso e contratos junto à administração do parque.

No documento, também consta a tabela de preços que será praticada para ocupação das áreas do parque durante a feira. A partir de 1º de agosto, os expositores poderão iniciar a instalação dos seus estandes no parque. A montagem dos espaços encerrará em 25 de agosto, dois dias antes do início da Expointer, para que a equipe de manutenção e limpeza tenha tempo adequado para deixar o local da feira pronto para acolher os visitantes.

O regulamento também traz informações sobre a quantidade de credenciais que empresas e entidades poderão retirar junto à administração do parque.

Ingressos

De acordo com o regulamento, os ingressos custarão R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia entrada). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes custará R$ 40.

