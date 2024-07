Mundo Rei Charles III nomeia Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Starmer disse que o mandato exigirá "grande responsabilidade" e prometeu trabalhar imediatamente para melhorar o país Foto: Reprodução/Redes sociais e que o mandato exigirá "grande responsabilidade" e prometeu trabalhar imediatamente para melhorar o país. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rei Charles III nomeou nesta sexta-feira (5) Keir Starmer como o novo primeiro-ministro do Reino Unido, em uma cerimônia conhecida como “beija-mãos”, no Palácio de Buckingham. Starmer liderou a coalizão trabalhista que garantiu maioria absoluta no Parlamento britânico, levando à saída dos conservadores do poder depois de mais de 14 anos no comando.

Em seguida, Starmer, de 61 anos, foi à sede do governo e fez seu primeiro discurso como premiê. Ele agradeceu ao seu antecessor, Rishi Sunak, mas afirmou que o Reino Unido optou por mudança na eleição de quinta-feira (4) e que os eleitores esperam o retorno de uma política “voltada ao povo”.

“O serviço público é um privilégio. O governo vai tratar qualquer cidadão com todo o respeito. Mudamos o Partido Trabalhista, dedicando ele ao serviço. E é sobre isso que será esse governo. País em primeiro lugar. O partido, em segundo”, afirmou o premiê.

O agora ex-premiê Sunak admitiu a derrota e ligou para Starmer a fim de parabenizá-lo. Ele também prometeu uma transição de governo “pacífica e ordeira”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/rei-charles-iii-nomeia-keir-starmer-como-primeiro-ministro-do-reino-unido/

Rei Charles III nomeia Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido

2024-07-05