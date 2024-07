Grêmio Após empate do Grêmio com o Palmeiras, Renato Portaluppi rebate críticas da torcida: “Sou bom pra caramba”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

"Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol", disse o técnico gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA "Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol", disse o técnico gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Parecia que o Grêmio iria garantir a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras na noite de quinta-feira (4), mas o Tricolor cedeu o empate em três minutos no segundo tempo. No apito final, parte da torcida gremista ficou revoltada e chamou o técnico Renato Portaluppi de “burro”. O comandante gremista disse que estranhou a reação, ironizou e rebatou as críticas.

O Grêmio poderia ter saído da zona de rebaixamento caso somasse os três pontos necessários. A decepção ao levar o empate deixou os gremistas presentes no estádio Centenário, em Caxias do Sul, revoltados com o técnico. Logo após uma mudança tripla, o Grêmio acabou vazado pelo Palmeiras em lances quase em sequência.

“Até estranhei a reação da nossa torcida porque nunca tinha acontecido isso. Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba”, rebateu o técnico gremista.

“Eu nunca tinha escutado isso [xingamentos de burro]. Por um lado é bom, escutar a palavra burro, para saber o que ela representa. Mas eu faria tudo de novo”, continuou Renato.

Durante a entrevista coletiva após o jogo, Renato explicou a saída de Cristaldo por desgaste físico. Além disso, o treinador comentou que colocou três zagueiros no segundo tempo para segurar as jogadas aéreas do time adversário.

A respeito das críticas, o comandante gremista disse que entende a reação da torcida pela frustração de estar vencendo um dos concorrentes ao título brasileiro. Porém, elogiou o desempenho do time em campo. “A torcida do Grêmio sempre esteve comigo e sempre vai estar comigo. Eles sabem do nosso trabalho. Hoje dou uma certa razão para ela. Porque estávamos ganhando e sofremos o empate. Futebol é assim, faz parte. Importante é o rendimento da minha equipe. Não enfrentamos qualquer equipe, enfrentamos uma das três melhores do País, que sempre ganha títulos. Torcedor tem que entender esse lado”, disse Renato. Depois de uma sequência de seis derrotas, o Grêmio chegou ao terceiro jogo seguido sem perder. São dois empates e uma vitória nas últimas três rodadas do Brasileirão. A delegação gremista retornou a Porto Alegre ainda na noite de quinta-feira. No domingo (7), o Grêmio enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, novamente em Caxias do Sul.

