“Não saio feliz porque sinto que escaparam dois pontos, mas estou orgulhoso pelo que os jogadores dão contra as dificuldades que aparecem. Vamos brigar. Título eu não sei, mas brigaremos. Estamos convencidos e deixaremos tudo. Teremos as decisões, mas também vamos recuperar alguns. Espero, ou vamos morrer. Mas iremos com muito coração e muita vontade de ganhar”, disse.

Com o resultado, o Inter soma 19 pontos e ocupa o 10º lugar no Brasileirão. No domingo (7), o Colorado enfrenta o Vasco, às 18h, no Beira-Rio.