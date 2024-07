Pelo menos dez pessoas morreram e 42 ficaram feridas em um acidente com um ônibus, na madrugada desta sexta-feira (5), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

Ao todo, 52 pessoas estavam no ônibus. O acidente aconteceu no quilômetro 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127). De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o motorista informou que o ônibus bateu em um pilar de um viaduto após, supostamente, ter apresentado uma pane mecânica.

O ônibus partiu de Itapeva rumo a Aparecida. O veículo, que pertence a uma empresa de fretamento, a Onix Turismo, foi fretado por um grupo religioso. As causas do acidente serão investigadas.