Cerca de 120 policiais cumpriram 36 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná

Cerca de 120 policiais cumpriram 36 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Foto: Polícia Civil/Divulgação