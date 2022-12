Esporte Rei Pelé; o único jogador da história a ser tricampeão mundial

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Pelé fez seu último jogo pela Seleção Brasileira em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia

O Rei Pelé deixou os brasileiros nesta quinta-feira (29), vítima de câncer no cólon. O eterno camisa 10 da Seleção Brasileira estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro.

O maior jogador da história do futebol brasileiro começou cedo na Seleção Brasileira. O camisa 10 foi convocado pela primeira vez para disputar a Copa Roca. A competição era um torneio amistoso entre o Brasil e a Argentina. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2 a 1, e o gol brasileiro foi marcado por Pelé.

Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo em 1958, na Suécia. O então garoto fez seis gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o País de Gales.

No mundial do Chile, em 1962, Pelé fez o gol antológico no primeiro jogo, contra o México. Acabou sofrendo uma contusão no segundo jogo e ficou de fora do restante do campeonato. Nílton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, garantiram o bicampeonato do Brasil.

Em 1970, na Copa do México, Além de Pelé, a seleção tinha outros grandes nomes do futebol, como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gérson e Félix. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos.

Pelé fez quatro gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. Pelé fez seu último jogo pela Seleção Brasileira em julho 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia.

