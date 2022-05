Mundo Reino Unido aponta que Rússia perdeu um terço das forças terrestres enviadas para a Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Inteligência britânica acredita ser 'improvável' um avanço drástico nos próximos 30 dias. (Foto: Reprodução)

A Rússia pode ter perdido cerca de um terço das forças terrestres que enviou para a Ucrânia quando invadiu o país em fevereiro. O cálculo foi divulgado neste domingo pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

A Inteligência britânica apontou que as tropas de Vladimir Putin “perderam impulso” e estão significativamente atrasadas nos avanços planejados para o conflito, sugerindo ser “improvável” que os russos acelerem drasticamente a ofensiva no território ucraniano nos próximos 30 dias.

“Apesar dos avanços iniciais de pequena escala, a Rússia não conseguiu obter ganhos territoriais substanciais no mês passado, mantendo níveis consistentemente altos de desgastes. A Rússia agora provavelmente sofreu perdas de um terço da força de combate terrestre que comprometeu em fevereiro”, divulgou o Ministério.

A Segurança do Reino Unido avaliou também que as tropas russas estão com as ações cada vez mais restritas por conta de equipamentos degradados, que não podem ser repostos facilmente.

“Muitas dessas capacidades não podem ser substituídas ou reconstituídas de forma rápida e provavelmente continuarão a atrapalhar as operações russas na Ucrânia”, informou a Pasta, acrescentando que nas circunstâncias atuais é “improvável que a Rússia acelere drasticamente sua taxa de avanço nos próximos 30 dias”.

Recuo das tropas

No domingo (15), a Ucrânia anunciou que soldados russos recuaram de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, em direção à fronteira russa, localizada a 25 quilômetros, após contra-ataques do Exército local.

A recaptura dos territórios a Noroeste da Ucrânia representa o mais rápido avanço das tropas ucranianas desde que os soldados russos recuaram da capital, Kiev.

Segundo o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, a cidade não foi alvo de bombardeios por cinco dias. Nesse período, houve apenas uma tentativa de atingir o aeroporto com um míssil, que foi eliminado pela defesa aérea ucraniana. No entanto, os ataques aéreos anteriores destruíram ou danificaram uma série de prédios, muitos deles residenciais.

A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, fracassando em alcançar a capital antes de redirecionar seu poder de fogo em direção ao Sul e ao Donbass, região no Leste da Ucrânia que diz querer capturar completamente.

Durante um encontro de ministros de Relações Exteriores da Otan em Berlim, o secretário-geral da aliança militar ocidental, Jens Stoltenberg, disse que a ofensiva russa na região do Donbass está atravancada.

“A guerra da Rússia na Ucrânia não transcorre como Moscou planejou. Eles fracassaram em capturar Kiev”, disse Jens Stoltenberg durante uma videoconferência. “Eles estão se retirando de Kharkiv, e sua grande ofensiva no Donbass atravancou.”

