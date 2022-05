Mundo Um dia após ataque a mercado nos EUA, novo tiroteio deixa um morto e cinco feridos em igreja na Califórnia

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Veículos da polícia parados próximos à igreja onde um tiroteio deixou pelo menos um morto na cidade de Laguna Woods. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia após dez pessoas terem sido mortas por um atirador em um mercado na cidade de Buffalo, em Nova York, um novo tiroteio deixou um morto e cinco feridos em uma igreja na Califórnia neste domingo (15), segundo autoridades.

Todas as vítimas eram adultas e foram encaminhadas a um hospital, informou o Departamento do Xerife do Condado de Orange no Twitter. Além da que foi encontrada morta dentro da Igreja Presbiteriana de Genebra, quatro das vítimas ficaram gravemente feridas e uma teve ferimentos leves.

Uma pessoa foi detida pelos policiais e uma arma foi recolhida após o tiroteio na igreja, na cidade de Laguna Woods, de acordo com o xerife. Ainda não está claro se houve um ataque ou as circunstâncias do episódio.

“Ninguém deveria ter medo de ir ao seu local de culto. Nossos pensamentos estão com as vítimas, a comunidade e todos os afetados por este trágico evento”, disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, no Twitter, acrescentando que estava monitorando a situação.

As autoridades responderam aos relatos de um tiroteio por volta das 13h26 (horário local, 17h26 em Brasília), segundo a porta-voz do xerife, Carrie Braun, que foi citada pelo New York Times.

“Meu entendimento é que tudo isso ocorreu dentro da igreja”, disse ela. “Estamos tentando descobrir que tipo de serviço estava acontecendo no momento.”

Braun também afirmou que cerca de 30 pessoas testemunharam o ocorrido. Acredita-se que a maioria das pessoas dentro da igreja seja de ascendência taiwanesa, segundo acrescentou a porta-voz.

Ela também informou que entre os fatores que os investigadores analisam estão se o caso pode ter sido um crime de ódio e se o atirador era conhecido entre os frequentadores da igreja.

Este foi pelo menos o segundo tiroteio em massa do fim de semana nos Estados Unidos, que tem sido atormentado pela violência armada nos últimos anos. Em Buffalo, no estado de Nova York, no sábado, um homem branco de 18 anos abriu fogo em um supermercado de um bairro majoritariamente negro.

Buffalo

As autoridades disseram que o suspeito branco, de 18 anos, que estava armado com um rifle de assalto e parecia ter agido sozinho, veio para Buffalo de um condado de Nova York a “horas de distância” para atacar a loja em uma comunidade predominantemente negra.

Onze das 13 pessoas atingidas por tiros eram negras e duas eram brancas, disseram autoridades. Até o momento dez vítimas morreram.

O suposto atirador fez declarações muito perturbadoras descrevendo seu motivo e estado de espírito após sua prisão, de acordo com um funcionário familiarizado com a investigação.

O funcionário disse à CNN que as declarações feitas após a prisão foram claras e cheias de ódio contra a comunidade negra. O suposto atirador fez saber que estava mirando a comunidade negra durante as declarações, segundo o funcionário.

Os investigadores descobriram outras informações de mandados de busca e outros métodos que indicam que o suposto atirador estava “estudando” ataques de ódio e tiroteios anteriores.

As autoridades disseram anteriormente que estão revisando um suposto manifesto publicado online em conexão com o tiroteio em massa.

“As evidências que descobrimos até agora não enganam que este é um crime de ódio absolutamente racista. Será processado como um crime de ódio”, disse o comandante de polícia de Buffalo, Joseph Gramaglia, no domingo. “Este é alguém que tem ódio em seu coração, alma e mente.”

Busca

O suspeito do tiroteio, Payton Gendron, de 18 anos, vasculhou a comunidade e o supermercado como parte do planejamento de seu ataque, disse o prefeito de Buffalo, Byron Brown, à CNN.

“Parece que ele esteve aqui por talvez vários dias a partir de relatos que tenho ouvido e que ele vigiava esta comunidade, estava explorando o supermercado, na verdade conversou com algumas pessoas na área”, disse Brown à CNN.

Os investigadores acreditam que o suspeito pesquisou a área e “visou o local mais movimentado em um dos horários mais movimentados”, disse o governador de Nova York, Hochul também à CNN.

“Isso foi alvo de código postal”, disse Hochul. “Esta foi a maior concentração de afro-americanos em poucas horas.” Essa conta corresponde a uma linha de um manifesto aparente postado on-line, onde um autor que afirma ser Gendron diz: “O código postal 14208 em Buffalo tem a maior porcentagem de negros perto o suficiente de onde eu moro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo