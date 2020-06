Mundo Reino Unido endurece confinamento em Leicester após surto de novo coronavírus

Lojas e escolas voltarão a fechar. Aglomerações em praias na semana passada geram temor de novas ondas da Covid-19

O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (29) que confinará novamente Leicester devido aos numerosos casos positivos de novo coronavírus relatados na cidade, localizada no centro da Inglaterra, a primeira retomar medidas restritivas.

As lojas “não essenciais” que abriram em meados de junho fecharão novamente a partir desta terça-feira (30) e as escolas a partir de quinta, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, na Câmara dos Comuns.

“Precisamos controlar o vírus. Temos que manter as pessoas seguras”, declarou, antes de garantir que as medidas serão reavaliadas em duas semanas. Segundo as autoridades de saúde, Leicester registrou 866 casos de Covid-19 em apenas duas semanas. Considerando o período desde o início da epidemia no país, a cidade tem quase 3 mil registros do novo coronavírus.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido registrava mais de 313 casos do novo coronavírus nesta segunda. O número de mortes pela Covid-19 no país supera os 43 mil.

Temperaturas altas no verão inglês levaram milhares de pessoas às praias do sul da Inglaterra na semana passada, o que levantou preocupações sobre uma segunda onda da epidemia de Covid-19 no Reino Unido.

O governo britânico flexibilizará ainda mais as medidas de isolamento nos próximos dias. Porém, autoridades de saúde alertam para o risco de novos surtos no país caso a abertura ocorra muito rapidamente.

