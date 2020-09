Mundo Reino Unido enfrenta nova onda de internações por coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Reino Unido registra uma média diária de 3 mil a 4 mil novos casos confirmados de Covid-19 Foto: reprodução Reino Unido registra uma média diária de 3 mil a 4 mil novos casos confirmados de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde do Reino Unido informou, nesta sexta-feira (18), que a contaminação pelo novo coronavírus está acelerando no país, com internações hospitalares dobrando a cada oito dias.

O Reino Unido tem, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o quinto maior número de mortes pela doença no mundo, atrás de EUA, Brasil, Índia e México.

Perguntado sobre a perspectiva de uma segunda quarentena nacional no mês que vem, o ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que esse seria um último recurso, mas que o governo fará o que for necessário para conter o vírus.

“O número de pessoas internadas está dobrando aproximadamente a cada oito dias. Vamos fazer o que for necessário para manter a população segura”, declarou Hancock.

O Reino Unido tem cerca de 42 mil mortos por coronavírus e registra uma média diária de 3 mil a 4 mil novos casos confirmados de Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo