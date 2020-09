Mundo Israel inicia o segundo lockdown nacional por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

O primeiro bloqueio total no país começou a vigorar no fim de março e foi flexibilizado em maio Foto: Reprodução O primeiro bloqueio total no país começou a vigorar no fim de março e foi flexibilizado em maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Israel iniciou nesta sexta-feira (18) o seu segundo lockdown nacional por causa da pandemia do novo coronavírus. O confinamento de três semanas coincide com os feriados religiosos mais importantes para os judeus: o Rosh Hashanah (Ano-Novo) e o Yom Kipur (Dia do Perdão).

O governo impôs limites à circulação de pessoas e às reuniões em grupo em todo o país. Entre as medidas, está a proibição de os israelenses se afastarem por mais de 500 metros de casa (há permissão para ir a locais de trabalho, porém com limitações). As reuniões devem se limitar a, no máximo, dez pessoas em ambientes fechados e 20 em ambientes abertos.

Permanecem abertos mercados, farmácias e o aeroporto internacional de Tel Aviv. Shoppings e hotéis estão fechados. As escolas já pararam de funcionar na quinta-feira (17). O primeiro bloqueio total no país começou a vigorar no fim de março e foi flexibilizado em maio. Israel, que tem 9 milhões de habitantes, registra mais de 170 mil casos confirmados de Covid-19 e 1,1 mil mortes pela doença.

