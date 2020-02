Notas Mundo Reino Unido estuda construir ponte entre Escócia e Irlanda do Norte

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O governo do Reino Unido afirmou na segunda-feira (10) que estuda a viabilidade de construir uma ponte entre a Escócia e a Irlanda do Norte, uma ideia que, segundo a imprensa britânica, é do próprio primeiro-ministro Boris Johnson. De acordo com James Slack, porta-voz do governo, o projeto custaria “apenas 15 bilhões de libras”.

