Notas Mundo Ativista Greta Thunberg ganhará documentário da BBC

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

A televisão pública britânica BBC anunciou que produzirá uma série de documentários com a participação da sueca Greta Thunberg. A ativista ambiental falará sobre sua vida e explorará as descobertas dos cientistas sobre as mudanças climáticas. A série participará de encontros da ativista de 17 anos com cientistas, políticos e líderes empresariais.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário