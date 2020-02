Notas Mundo Mais de 100 militares dos EUA sofreram lesões cerebrais

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O Departamento de Defesa dos EUA confirmou nesta segunda-feira (10) que 109 militares norte-americanos foram diagnosticados com lesões cerebrais leves após um ataque do Irã com mísseis a uma base dos EUA no Iraque no mês passado. Por meio de comunicado, o Pentágono afirmou que 76 desses militares feridos já retornaram às atividades.

