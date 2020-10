Mundo Reino Unido prevê vacinação contra o coronavírus apenas para parte da população

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Reino Unido prevê vacinação contra o coronavírus apenas para parte da população

O programa de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido será direcionado, se possível, às pessoas idosas e aos profissionais que atuam em áreas consideradas de risco, e não a toda população, informou a coordenadora do grupo de trabalho sobre o tema.

Kate Bingham, nomeada pelo governo como presidente do grupo de trabalho responsável pela vacinação contra o coronavírus, afirmou ao jornal Financial Times que uma vacinação geral da população “não vai acontecer”.

“Só precisamos vacinar todas as pessoas de risco”, explicou em uma entrevista no domingo (04). “Estão falando sobre o ‘tempo que vai demorar para vacinar toda a população’, mas isto é equivocado. Não haverá vacinação de menores de 18 anos. É uma vacina apenas para adultos, para pessoas com mais de 50 anos, com foco em profissionais de saúde e trabalhadores de casas de repouso e os vulneráveis”, disse.

O Reino Unido superou no domingo a marca de 500.000 casos de coronavírus, com mais de 42.000 mortes. Assim como outros países europeus, o Reino Unido registra um aumento do número de contágios, o que provocou a retomada de algumas restrições e aumenta o interesse por uma vacina.

O governo britânico já encomendou dezenas de milhões de vacinas de vários programas, como o liderado pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, sem ter a certeza do sucesso da pesquisa.

