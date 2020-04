Notas Mundo Reino Unido teme 50 mil mortos do coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

A pior projeção do governo do Reino Unido para o coronavírus estima um total de 50 mil mortos se o isolamento social não for cumprido, mas o país não está a caminho deste número no momento, disse uma fonte a par dos debates de emergência do governo. De acordo com a fonte, que falou pedindo anonimato, prevê-se que o dia com mais mortes será 12 de abril.

